فن ومشاهير

فيديو.. محمود أبا اليزيد في كليب قمر رحيلي لـ محمد منير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ظهر  محمود أبا اليزيد ابن عم وزوج شقيقة ومدير أعمال النجم الكبير محمد منير في فيديو نادر  في إحدى حلقات برنامج كوك ستوديو، وجاء ذلك عبر قناة رابطة محبي محمد منير بموقع

الفيديوهات العالمي يوتيوب.

 

وظهر من خلاله محمود أبا اليزيد، وهو يرقص الرقص النوبي، على أنغام أغنية قمر رحيلي للنجم محمد منير، والذي كان يغنيها منير

على الطريقة النوبية.

 

وأغينة قمر رحيلي، من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان أحمد منيب، وهي من ألبوم اتكلمي.

 

Advertisements

يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح سابقًا ألبوم بعنوان اتكلمي، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: بعتب عليكي، الأوتار، الحقيقة والميلاد، الطريق، عقد الفل والياسمين، يا ليلة عودي تاني.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمود أبا اليزيد في كليب قمر رحيلي لـ محمد منير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا