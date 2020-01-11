فيديو.. محمود أبا اليزيد في كليب قمر رحيلي لـ محمد منير

ظهر محمود أبا اليزيد ابن عم وزوج شقيقة ومدير أعمال النجم الكبير محمد منير في فيديو نادر في إحدى حلقات برنامج كوك ستوديو، وجاء ذلك عبر قناة رابطة محبي محمد منير بموقع

الفيديوهات العالمي

وظهر من خلاله محمود أبا اليزيد، وهو يرقص الرقص النوبي، على أنغام أغنية قمر رحيلي للنجم محمد منير، والذي كان يغنيها منير

على الطريقة النوبية.

وأغينة قمر رحيلي، من كلمات عبد الرحيم منصور، وألحان أحمد منيب، وهي من ألبوم اتكلمي.

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يذكر أن النجم الكبير محمد منير طرح سابقًا ألبوم بعنوان اتكلمي، ويضم الألبوم على 10 أغاني من بينهم: بعتب عليكي، الأوتار، الحقيقة والميلاد، الطريق، عقد الفل والياسمين، يا ليلة عودي تاني.