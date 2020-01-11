تعرفوا على أبرز المرشحات لـ أوسكار أفضل ممثلة

ميرنا وليد - بيروت - بدأت التوقعات تتمحور حول جائزة ​الأوسكار​ لأفضل ممثلة، قبل الإعلان عن الترشيحات للنسخة الـ92، يوم 13 كانون الثاني/يناير الحالي.

وقد ضمت لائحة الترشيحات لأفضل ممثلة، النجمة سكارليت جوهانسون عن دورها في فيلم marriage story، النجمة تشارليز ثيرون عن دورها في فيلم bombshell، النجمة سيرشا رونان عن دورها في فيلم little women، النجمة لوبيتا نيونغو عن دورها في فيلم Us، والنجمة سينثيا إريفو عن دورها في فيلم Harriet.

وكانت قناة Abc الأميركية قد كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ92 للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.



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