بعد إنفصاله عن أصالة.. طارق العريان يهتم بتوأمهما - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - بعد أيام على إنفصاله عن الفنانة السورية ​أصالة​، حرص المخرج ​طارق العريان​ التأكيد على إهتمامه بتوأمهما "آدم" و"علي"، عبر صورة له معهما نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أثناء تواجده معهما في أحدي الفعاليات الخاصة بالأطفال.

وعلّق العريان على الصورة، قائلاً: "الأولوية دائما رقم واحد هي لـ آدم وعلي".

ولم يكتف العريان بتلك الصورة للتأكيد على إهتمامه الكبير بأطفاله، وإنما وثق هذا الأمر بمشهد من فيلم The Godfather، والذي يؤكد فيه على أن الرجل الذي لا يهتم بعائلته ويقضي معهم بعض الأوقات لا يكون رجل حقيقي.

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