هذه حقيقة وفاة نادية لطفي!

ميرنا وليد - بيروت - نفت نقابة المهن التمثيلية في مصر ما تم تداوله في الساعات الماضية من أخبار، عن وفاة الممثلة المصرية ​نادية لطفي​، مشيرة الى أن هذه الأخبار السخيفة ما هي إلا مجرد شائعات لا مبرر لها، وكان مصدرها الأول عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت لطفي قد إحتفلت بعيد ميلادها قبل أيام، وبدت بصحة جيدة، وحرصت على تحية جمهورها خلال مداخلة هاتفية مع شاشة dmc المصرية.

يُذكر أن لطفي قدمت عدداً كبيراً من أهم الأعمال الفنية في مصر، على مدار 50 عاماً، وتزوجت ثلاث مرات من ظابط البحرية عادل البشاري، والمهندس إبراهيم صادق شقيق، ومصوّر مؤسسة دار الهلال محمد صبري، ولها إبن وحيد إسمه "أحمد"، وهو من زوجها عادل البشاري.

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