محمود العسيلي يسخر من نفسه في حفل زفافه.. بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - سخر الفنانة المصري ​محمود العسيلي​ من نفسه في حفل زفافه، من خلال صورة له تجمعه مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، نشرها عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّق العسيلي على الصورة، قائلاً: " أستاذ محمود العسيلي وحرمه".

وكان محمود العسيلي قد إحتفل بزفافه على أمنية عبد المنعم، بأحد الفنادق في القاهرة الكبرى، وذلك مساء أمس.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم بشرى ومحمد الشرنوبي وغادة عادل وعمرو يوسف.

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