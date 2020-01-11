توم هانكس وآل باتشينو وبراد بيت أبرز المرشحين للأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - كشف موقع ET الأجنبي توقعات حول المرشحين لجائزة أفضل ممثل دور ثانٍ، في حفل توزيع جوائز ​الأوسكار​ الـ92، وذلك قبل أيام من إعلان القائمة النهائية للترشيحات، من قبل أكاديمية علوم وفنون الصور، وهم النجم ​توم هانكس​ عن دوره في فيلم A Beautiful Day in the Neighborhood، النجم سو كانج عن دورة في فيلم Parasite، النجم جو بيكسي عن دوره في فيلم The Irishman، النجم ​آل باتشينو​ عن دوره في The Irishman، والنجم ​براد بيت​ عن دوره في فيلم Once Upon a Time in Hollywood.

وكانت قناة Abc الأميركية قد كشفت عن عدم وجود مقدم لحفل توزيع جوائز الأوسكار ال92، للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد نجاح تلك التجربة العام الماضي.

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