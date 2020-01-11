ميرنا وليد - بيروت - ردّ الممثل المصري ​حسن حسني​ على شائعة الوفات التي تلحقه في الأونة اأخيرة، وقال إنه لا يعرف الشخص الذي يشيع من حين لآخر خبر وفاته.

وأضاف في مقابلة ببرنامج "أحلى النجوم"، والذي يعرض عبر قناة "المحور" المصرية، أنه عندما سئل عن ذلك الخبر مراراً، أجاب: "كويس دي بروفة كويسة".

وأشار إلى أنه لا عداء بينه وبين أحد ليكرر هذا المقلب، معتبراً أنّها "بقت حاجة دمها تقيل".

كما أكد حسني أن أولاده يصابون بالفزع عند قراءة مثل هذه الأخبار، وأضاف: "ياخوانا إنتوا مستعجلين ليه، ده لكل أجل كتاب هييجي يومي هموت على طول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسن حسني يرد على شائعة وفاته.. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.