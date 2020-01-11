تراند اليوم : الزهر لما يلعب مع سمير غانم وشيرين علي مسرح مصر الجديدة -إعرف التفاصيل

يعود الفنان اسمير غانم للعمل المسرحي، من خلال مسرحية جديدة باسم “الزهر لما يلعب”، والتي من المقرر عرضها على مسرح مكتبة مصر الجديدة، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتعرض المسرحية في الفترة من 23 إلى 26 يناير 2020، وتأتي أسعار التذاكر 150، 200، 300، 400، 500 جنيه.

يشارك في البطولة الفنانة شيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا، من إخراج طارق الإبياري. من إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.

كانت آخر الأعمال المسرحية لسمير غانم، مسرحية “سيبوني أغني”، عام 2015، والتي دارت أحداثها في إطار كوميدي استعراضي غنائي حول لجنة تحكيم لأحد برامج اكتشاف المواهب الغنائية “ذا صوت”. من بطولة: طلعت زكريا، وشعبان عبد الرحيم، وطارق الإبياري، ومن تأليف أحمد الإبياري وإخراج عبد الغني زكي.