تراند اليوم : محمد هنيدي يقدم تعازيه لشعب عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد

نعى الفنان محمد هنيدي، السلطان قابوس بن سعيد، حاكم سلطنة عُمان، من خلال تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر محمد هنيدي، عبر تويتر، صورة للسطان الراحل، وعلق قائلًا: «تعازينا لشعب عمان في وفاة السلطان #قابوس_بن_سعيد نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته».

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر يناهز 79 عاما.

وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم، وأعلنت السلطنة الحداد، وأعلن البلاط السلطاني أن موعد تشييع جثمان السلطان الراحل قابوس بن سعيد سيكون صباح اليوم السبت.

وقالت وكالة الأنباء العمانية “يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة”.