إياد نصار يكشف لـ"العين الإخبارية" سر اعتذاره عن مسلسل "حارس الجبل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان الأردني إياد نصار سبب اعتذره عن عدم المشاركة في المسلسل الخليجي البدوي "حارس الجبل"، موضحا أنه يفضل المشاركة في الدراما المصرية خلال موسم رمضان ٢٠٢٠ بعد غياب لمدة عامين.

يذكر أن مسلسل "حارس الجبل" بطولة منذر رياحنة وصبا مبارك، وإخراج سائد الهواري، وتأليف خالد فضة.. ويواصل إياد نصار تصوير مشاهده في فيلم "موسى"، من بطولة كريم محمود عبدالعزيز.

وعن دوره في الفيلم المصري "الممر"، قال "نصار" لـ"العين الإخبارية": "جسدت في هذا الفيلم شخصية ضابط إسرائيلي، وهي شخصية ليست قريبة لقلبي بالطبع، لكنني استمتعت بأدائها وسعيد بالتجربة".

وتابع: "شخصية الطيار في فيلم (كازابلانكا) أحبها جدا وساعدتني على القفز لمنطقة جديدة لم أقترب منها طوال مشواري الفني".

وأكمل حواره قائلا: "كنت أتمنى العمل مع مروان حامد في الجزء الأول من فيلم (الفيل الأزرق)، وتحقق ما تمنيت في الجزء الثاني وسعدت بالعمل معه، وحقق الفيلم أرقاما كبيرة في شباك الإيرادات".