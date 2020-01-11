هذا هو موعد عرض مسلسل “العميد” لـ تيم حسن

أعلن النجم السوري تيم حسن، ان مسلسل “العميد” يبدأ عرضه يوم الخميس، 16 الجاري عبر تطبيق “شاهد”.

العمل كتابة وإخراج باسم السلكا، انتاج شركة kingset، مؤلف من 15 حلقة ويلعب بطولته “حسن” إلى جانب عدد من النجوم السوريين واللبنانيين من بينهم كاريس بشار، بديع أبو شقرا، فادي صبيح، انجو ريحان، رنا شميّس، كميل سلامة، مجدي مشموشي، رودني حداد، معن عبدالحق، دارينا الجندي وغيرهم.

ونشر “تيم حسن” صورة من اطلالته في “العميد”، حيث ظهر بلوك جديد ومختلف عن شخصية “جبل” في مسلسل “الهيبة” حيث إستغنى عن اللحية الطويلة.

الصورة لاقت اعجابًا وتفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين تمنوا التوفيق لفريق العمل في المسلسل وأن يحقق “العميد” نجاحاً كبيرًا.