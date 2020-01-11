سامر المصري في عصابة مافيا بعمل سعودي.. وينتظر عرض "الأسوياء"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يشارك الفنان السوري سامر المصري أو كما يطلق عليه محبوه "عكيد" باب الحارة، في بطولة عمل درامي سعودي جديد يحمل عنوان "ممجي" ومن المقرر تصويره في جورجيا.

ويجسد المصري في العمل الدرامي السعودي شخصية جديدة وسيكون بدور رجل إحدى عصابات المافيا العالمية.

كما ينتظر الفنان السوري عرض فيلمه الأجنبي الجديد "الأسوياء"، بعد أن انتهى من تصويره مؤخرا ليقف فيها للمرة الأولى أمام بطل سلسلة جيمس بوند "بيرس بروسنان".

وينتظر أيضا تصوير مشاهده ضمن الموسم الثاني من المسلسل الدرامي التاريخي "الحرملك" الذي شارك في بطولة الجزء الأول منه في الموسم الرمضاني الماضي مع الفنان جمال سليمان والتونسية درة والنجمة سلافة معمار.

يذكر أن الفنان قد أطلق أغنية وطنية عبر اليوتيوب تحمل عنوان "بحبك" كطريقة منه للتعبير عن محبته لبلده سوريا.

ومنذ طرحها لاقت الاغنية رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بموهبته في الغناء.

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وكتب المصري معلقا على الأغنية:"يوقظني من نومي حبها، أكتبها، ألحنها، أنشدها، تشتاقني واشتاقها، بحبك رسالة حب الى الشام اول العشق وآخره" والأغنية كلمات وألحان وغناء سامر المصري، تسجيل وتوزيع شيرو منان.

وأدى الفنان أيضا أغاني "فيق يا أبو زهدي"، "دلعونا"، أغنية شارة مسلسل أبو جانتي - ملك التكسي - (عايش أنا سلطان زماني). وشارك في عدة أعمال تلفزيونية كمنتج منفذ من خلال شركته "ورد" للإنتاج والتوزيع الفني.

ويلقب المصري بـ"العقيد أبو شهاب" وذلك بسبب دوره المميز في في ثلاثة أجزاء من مسلسل باب الحارة المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا كما شارك في عدد من المسلسلات والأعمال الفنية منها: أبو جانتي ملك التكسي، يوميات مدير عام، أخوة التراب، الدبور، جلسات نسائية.

وغادر المصري سوريا بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2012 منتقلا إلى الإمارات العربية المتحدة للعيش مع عائلته.

وانضم سامر المصري إلى نقابة الفنانين في دمشق في 10 سبتمبر 1996، ودرس الإنجليزية في الجامعة وتخرج بشهادة بكالوريوس عام 1991 ثم درس في "المعهد العالي للفنون المسرحية" وتخرج عام 1996.