زهرة لاري تعلق على الحجاب الجديد المصمم للسباحة.. وتستعد لتحديات 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت الإماراتية زهرة لاري علامة الرياضة نايك في إطلاق مجموعتها الجديدة المخصصة لملابس سباحة المحجبات والتي تمنح عددا كبيرا من النساء اللاتي يفضلن الرياضات المائية إمكانيات الاستمتاع بحرية داخل الماء وبدون حرج.

فسواء أرادت الغوص في حوض سباحة أو ركوب الأمواج في المحيط أو حتى ممارسة التمارين الرياضية عالية الشدة في المياه أو مجرد السباحة للتعافي من التمارين، ستوفر لك المجموعة الجديدة التحفيز الجسدي الذي تحتاجين إليه. فما يميز السباحة وباقي الرياضات المائية عن سواها هو الشعور بالاندماج بالمياه والحرية الناتجة عن انعدام الوزن وكذلك الوضوح الذي يحيط بالشخص وشعوره بانسيابية الجسم بكامله عند وجوده في المياه.

استوحيت هذه المجموعة من التجاوب الكبير الذي لقيه الحجاب الذي أطلقته نايك سابقا في مجال الرياضة ومن سعي مصمميها المستمر إلى الابتكار الذي يستهدف الرياضيات بكافة خلفياتهن وأشكال أجسامهن وقدراتهن وطموحاتهن.

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وبعدما واصل المصممون الاستماع إلى آراء الرياضيين في مختلف المجالات، اكتشفوا وجود ثغرة كبيرة في الألبسة المصممة للنساء من هواة الرياضات المائية واللواتي لا يردن الاضطرار إلى الاختيار بين الاحتشام وإمكانية التحرك براحة وثقة. فقد اشتكت الرياضيات من افتقار المنتجات المتوفرة حاليا إلى العقلانية أو عدم تغطيتها كامل الجسم. كما أن الألبسة الفضفاضة تشعرهن بالثقل وتقاوم حركتهن بدل أن تسهل عليهن تحقيق أفضل النتائج، ويبقين قلقات بشأن ثبات الحجاب على رأسهن. فغالبا ما اشتكت الرياضيات من تشكيل أزياء السباحة حاجزا بدل تسهيلها الاستمتاع بالمياه.

ومن خلال تجربتها للتصميم الجديد أثنت المتزلجة الإماراتية زهرة لاري على تصميمه باعتبارها أول امرأة ترتديه في المجال. كما أنها تمارس السباحة دوريا كجزء من تدريبات الإيروبك وجلسات التعافي، وقد أكدت مؤخرا أنها شعرت بعد ارتدائها مجموعة Victory Swimkhd من Nike بأنها قادرة على تحقيق أي شيء في المياه وخارجها.

كاميرا "فوشيا" التقت المتزلجة الإمارتية زهرة لاري على هامش الفعالية التي أقامتها نايك للاحتفال بإطلاق مجموعتها الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور عدد من مشجعي الرياضات النسائية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.