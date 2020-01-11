مستجدات جديدة تتسبب في تحويل نانسي عجرم للطب الشرعي

طرأت مستجدات جديدة على قضية حادثة منزل الفنانة نانسي عجرم، المتعلقة بقتل سارق على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بعد اقتحامه منزلهما فجر يوم الأحد الماضي.

وكشف برنامج "ET بالعربي" عن تطورات حادثة منزل نانسي عجرم، وهي تقدم محامي عائلة القتيل قاسم الضيفة بطلب التوسع في التحقيق مع فادي الهاشم وإعادة الاستماع إلى أقواله مجدداً، مع تفريغ كافة هواتف المحمول التابعة للقتيل والمدعي عليه والعاملين في المنزل، مع سحب كل كاميرات المنزل التي توضح مكان وقوع الجريمة تحديداً، والتحقيق في موضوع إصابة نانسي عجرم والاستماع إلى أقوالها مع عرضها على الطبيب الشرعي، والكشف على منزل المدعي عليه وأخيراً استدعاء زوجة القتيل والاستماع إلى أقوالها مجدداً.

وعلى إثر طلبات محامي قتيل منزل نانسي عجرم، أصدرت القاضية غادة عون قراراً بالتوسع في التحقيقات والاستماع مرة أخرى لأقوال الطبيب فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مع عرض الأخيرة على الطب الشرعي للكشف عن إصابتها، مع تفريغ كافة الهواتف للقتيل والمدعي عليه والعاملين في المنزل، والكشف على جميع الكاميرات مع استدعاء زوجة القتيل. يذكر أن نانسي عجرم نفت بشكل قاطع أن تكون على معرفة مسبقة بمقتحم فيلتها، نافية ما يتردد بأنه كان يعمل لديهما من قبل.

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