نجوم الفن يحتفلون بالعام الجديد ٢٠٢٠ داخل مول مصر

شارك عدد من نجوم الفن في إحتفالية العام الجديد التي اقيمت داخل أحد مطاعم مول مصر "sizzler" كان ضمن الحضور المنتج ياسر سليم ،تامر الصراف زوج الفنانة رانيا فريد شوقي، آدم منعم، الفنانة لقاء سويدان، مروة عبد المنعم، ندي بيسوني، عبير منير، دنيا المصري وزوجها فراس فهمي وعمرو مهدي واحمد الدمرداش ..بالإضافة الى كابتن محمد فاروق وكابتن خالد بيبو.. بالإضافة إلى عدد كبير من المشاهير ممن استمتعوا بأجواء الحفل حتى قرب منتصف الليل.
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