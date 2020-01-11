شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعود للقاهرة لاستكمال تصوير مسلسل البرنس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم محمد رمضان، على مشاركة جمهوره، رحله عودته من مدينة دبي الإماراتية إلى مصر، بعد احياءه حفل غنائياً ضخماً بصحبه النجم المغربي سعد لمجرد، يوم الجمعة الماضي.

ونشر رمضان، مقاطع فيديو من داخل الطائرة الخاصة التي تنقله من مدينة دبي إلى القاهرة، لتوثيق رحله عودته، مؤكداً على عودته لاستكمال تصوير مسلسل البرنس.

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وقال رمضان في مقطع الفيديو الذي نشره عبر الاستوري الشخصي له بموقع الصور الشهير انستجرام، "راجع مصر لاستكمال تصوير مسلسل البرنس، وحشني محمد سامي، ووحشني كل طاقم العمل".



محمد رمضان من داخل الطائرة الخاصة

وأحيا النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى مدينة دبى، مساء الجمعة، واحتفاءً بنجاح الحفل، ونشر الأسطورة صور من الحفل، اليوم السبت، عبر حسابه على إنستجرام، والتى كان بينها صورة تجمعه مع النجم المغربى سعد لمجرد، والذى وجه له التهنئة بمناسبة نجاح الحفل الكبير الذى استضافته المدينة الإماراتية.

النجم محمد رمضان، نشر مجموعة صور من الحفل، وقال فى تعليقه عليها: "الحمد لله كانت أجمل حفلة مع أخويا وصديق عمرى سعد لمجرد.. أقوى حفلة فى دبى.. ثقة فى الله نجاح"، وجاء هذا بعدما أشعل النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، المسرح بمركز التجارة العالمى بدبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، حيث قاما بغناء عدد من أغانيهم، وسط آلاف من الجمهور، من أبرزها أغنية "إنساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا، حيث تخطت نسب مشاهدته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عشرات الملايين.