شكرا لقرائتكم خبر عن سيكوباتي مسلسل YOU يخطف الأنظار بجلسة تصوير جديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف النجم العالمي بين بادجلى، صاحب دور البطولة في المسلسل الشهير YOU ، الأنظار له خلال جلسة التصوير الأخيرة التي خضع لها بعد النجاح الكبير الذى حققه الموسم الثاني من المسلسل الذي طرح أواخر شهر ديسمبر الماضي عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وظهر السيكوباتي الذي اشتهر خلال فترة قصيرة بشخصية في مسلسل YOU، في جلسة التصوير وهو يرتدي بلوفر أسود اللون، بعد أن نجح في تغير اللوك الشهير له بلحيه طويلة.

ووفقا لتصريحات مؤلف المسلسل سيرا جامبل، فأن العمل الدرامي الذي نجح في حصد تقييمات وصلت لـ 7.8 عبر IMDB، لم يحظى بالضوء الأخضر للموسم الثالث حتى الأن، بالرغم من تواجد أفكار كثيرة لها تتضمن مواسم عديدة قادمة.

وقالت جامبل لصحيفة The Hollywood Reporter، "لقد تم وضع الكثير من الخطط للمحافظة على رواية القصة الأصلية، ودار الموسم الأول في نيويورك ، أما عن الموسم الثاني فـ دار فى لوس أنجلوس، ولذا فإننا نحضر للمكان الذي نود أن نذهب إليه فى الموسم الثالث، ونرغب فى أن يكون فى ضواحى أحدى المدن، ليكون معزول أكثر، بالإضافة إلى أن الشخصية الرئيسية ستكون أم لطفلة، ولكنها يكتشف أنها شخص أخر غير الذى يعرفه هو، وأعتقد أن أهم شيء في المشهد الأخير هو التأكيد على أن جو لا يزال جو بطريقة لن تكون رائعة بالنسبة لجو".

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وأضافت جامبل " وسيكون على جو أن يتعلم أن ألا يستمر فى البحث عن الشخص التالي ليعلق آماله وأحلامه عليه، ولكن يبدو أنه سيقع في نسخة من نفس النمط.، وبالتأكيد لا يمكننى التأكيد على مسار الموسم الثالث، ولكننى من الممكن أن أكد أن الأمور لن تسير على نحو جيد لـ جو".

وأكدت جامبل ف حوارها أنها تريد أكثر من موسم، وليس الثالث فقط، حيث قالت "أنا لا أحب أبداً خلط الأشياء من خلال كونها محددة بطريقة أو بأخرى، لذلك سأقول أنه لا يزال لدينا الكثير من القصص، وأنا لست خافة أن أقول أننا يمكننا أن نتبع جو لعدة مواسم أخرى، ومع ذلك لا يمكننى تحديد ذلك، بسبب أنه مسلسل تليفزيونى، ويوجد الكثير منه على الشبكة، وهنالك أوامر لـ الانتهاء من العمل أو استكمال نجاحه، وذلك حسب سياسات الشبكة".

المسلسل يدور استنادًا إلى رواية كارولين كيبنس الأكثر مبيعًا التي تحمل نفس الاسم، حيث يدور مسلسل You حول قصة حب أثناء القرن الحادي والعشرين، عندما يتقابل مدير مكتبة جذاب مع كاتبة طموحة، ويقوم باستخدام الإنترنت والوسائط الاجتماعية لجمع التفاصيل الدقيقة ليتمكن من الاقتراب منها، ومن خلال الأحداث سرعان ما يتحول مدير المكتبة إلى مهووس بالكاتبة الطموحة، ليؤدى به ذلك إلى إزالة كل وأى شيء يقف في طريقه ليكون معها.

مسلسل You من بطولة بين بادجلى، امبير تشايلدرز، إليزابيث ليل، لوكا بادوفان، زاك شيرى، نيكول كانج، تشارلي بارنيت، أدوين براون، كريس ديليا، جينا أورتيجا، فيكتوريا بيدريتي، مارييل سكوت، عرض الموسم الأول من مسلسل You في 9 سبتمبر من عام 2018،.