شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البروفة النهائية لتامر حسنى وفرقته الموسيقية على مسرح حفله بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى منذ قليل النجم تامر حسنى وفرقته الموسيقية البروفة الأخيرة لحفله الغنائى المقرر إقامته فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، وذلك على مسرح الحفل الذى يحتضن 40 ألف شخص، إذ انتهى فريق عمل تامر حسنى من الشكل النهائي للصوت والرقصات الأستعراضية على مسرح الحفل، ومن المقرر أن يشهد الحفل أضخم فقرة فاير وركس فى السعودية بقيادة المصمم أحمد عصام.

وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.

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يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، وبالأضافة إاي تحقيقه ايرادات بلغت 120 مليون جنيه علي مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.