شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما السكينة أداة الجريمة.. رانيا يوسف تروج لـ"دماغ شيطان" بكلمات غامضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روجت الفنانة رانيا يوسف لفيلمها "دماغ شيطان"، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، والمقرر عرضه 22 يناير الحالى بالسينمات، وكتبت رانيا على الصور تعليقا غامضا: "مش دايما السكينة أداة الجريمة، دماغ سحر سبب الكارثة".



رانيا يوسف

واستقر القائمون على فيلم "دماغ شيطان"، بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف على طرحه بجميع دور العرض السينمائى 22 يناير الحالى، حيث من المقرر أن تكشف الجهة المنتجة عن البرومو الرسمي للفيلم خلال الساعات المقبلة، على أن تقيم العرض الخاص للفيلم يوم الاثنين 20 يناير الجاري في إحدى سينمات التجمع الأول.

فيلم "دماغ شيطان" يتناول الأحوال الاجتماعية التي مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير، وتدنى المستوى العام، وحالة اليأس التي سيطرت على المصريين.

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الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوي خطاب وعمرو عابد ووليد فواز وياسر الزنكلوني وضيفة شرف مي فخري وأشرف طلبة والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، ويدور احداثه حول تعرض أسرة لحادث كبير نرى كيف يتم التعامل معه واثناء ذلك تحدث لأحد أفراد الأسرة مشاكل كثيرة كلها تأتي صدفة.

ويعرض حالياً للنجمة رانيا يوسف، مسلسلها "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبو اليزيد وإخراج أحمد الجندى، ولاقت الحلقتان الأولى والثانية صدى واسعاً، لاسيما أن المسلسل يتناول قضية نسائية وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حامل" وهى عذراء، وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن جدتها علمتها الأصوال والأعراف فى المجتمع العربى.