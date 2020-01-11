الفنانة عايدة عبدالعزيز تصاب بالزهايمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم شريف عبد الحليم، نجل الفنانة المصرية عايدة عبدالعزيز، الجميع بالكشف عن إصابة والدته بمرض الزهايمر.

نجل عايدة عبد العزيز قال، في تصريحات صحفية، إن والدته أصيبت بمرض الزهايمر منذ أربع سنوات، كما أنها خضعت لعملية جراحية منذ عامين، بعد إصابتها بكسر في منطقة الحوض.

وأضاف أن والدته لا تخرج من المنزل منذ وفاة والده المخرج المسرحي أحمد عبد الحليم عام 2013، باستثناء مرات معدودة، لافتا إلى أن والدته تنسى كثيراً أن زوجها توفي، وعندما تتذكر تدخل في نوبة بكاء، وشكى من تجاهل الوسط الفني لوالدته وعدم سؤال أي من زملائها عنها.

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أن الفنانة عايدة عبدالعزيز أصيبت بمرض الزهايمر عقب وفاة زوجها الفنان أحمد عبد الحليم، مؤكدا أن حالتها مطمئنة وأنه دائم التواصل مع عائلتها لمعرفة أخبار صحتها،.

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نقيب الممثلين أضاف أن عايدة عبد العزيز تعاني من صعوبة في الحركة، بعد خضوعها لعملية جراحية في الحوض.

وعايدة عبدالعزيز ممثلة مصرية حصلت على دبلوم المعلمين 1956، وحصلت على دبلوم من «المعهد العالي للفنون المسرحية» عام 1959، كما حصلت على دورة تدريبيه في الحركة المسرحية والصوت من لندن، وعملت مدرسة بعد تخرجها في معهد المعلمات للفنون بالمسرح المدرسي، في وزارة التربية والتعليم ومشرفه على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس.

اتجهت عايدة إلى الإذاعة كممثلة، وكان أول أعمالها أوبريت «يوم القيامه»، على المسرح الغنائي عام 1961، وفي عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبد الحليم لإستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج وعادت عام 1967 واستئنفت نشاطها بمسارح الدولة، وقدمت مسرحيات دائرة الطباشير، النجاة عام 1996، ملك يبحث عن وظيفه ، طائر البحر لتشيكوف ، عام 1979 ، المهاجر للكاتب جورج شحادة ، لعبه السلطان ، السيرك الدولى ، الست هدى ، عام 1996، تم تكريمها في مهرجان المسرح التجريبي في شهر سبتمبر 1996.

ومن بين أعمالها مسلسل ”يوميات ونيس”، وفيلم “بحب السيما”، وفيلم “خلطة فوزية”، ومسلسل “دهشة”، ومسلسل “ملكة في المنفى”، وغيرها من الأعمال.