إصابة الممثلة المصرية عايدة عبدالعزيز بـ"ألزهايمر"

أكد مصدر مقرب من أسرة الممثلة المصرية الكبيرة عايدة عبدالعزيز إصابتها بمرض ألزهايمر منذ 4 سنوات، إضافة إلى عدم قدرتها على الحركة، بعد تعرضها لكسر في الحوض، إثر سقوطها على الأرض.

وقال المصدر لـ"العين الإخبارية"، إن حالة "عبدالعزيز" ساءت بعد وفاة زوجها المخرج المسرحي أحمد عبدالحليم عام 2013، وباتت تنسى كل الأحداث التي تمر بها، كما تأثرت حالتها النفسية وهاجمها الاكتئاب بسبب تجاهل زملائها في الوسط الفني، وعدم طلبها للمشاركة في أعمال فنية.

وحول حالة الفنانة عايدة عبدالعزيز، تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر لـ"العين الإخبارية" قائلاً: "بصراحة شديدة لا أعرف تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة عايدة عبدالعزيز، لتواجدي في الأردن حاليا".

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وأضاف "زكي": "بكل تأكيد سأذهب إليها فور عودتي، وأساندها في محنتها، فمن المستحيل التخلي عن أي فنان مهما كانت الظروف".

الفنانة عايدة عبدالعزيز ولدت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 1936، وحصلت على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية في 1959.

وبدأت "عبدالعزيز" مشوارها الفني من المسرح، إذ شاركت في أعمال مسرحية مهمة مثل "دائرة الطباشير"، و"النجاة"، وانتقلت إلى الدراما التلفزيونية، وشاركت في مسلسلات عديدة مثل "هالة والدراويش"، و"رحلة المليون"، و"محمد رسول الله"، و"زينب والعرش".

وعلى شاشة السينما؛ شاركت عايدة عبدالعزيز في أعمال متميزة، مثل "النمر والأنثى"، و"كشف المستور"، و"عفاريت الأسفلت".