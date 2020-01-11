ستيفاني صليبا وعابد فهد مرة جديدة في رمضان 2020

بعد ان اجتمع الممثل عابد فهد مع الممثلة ستيفاني صليبا في مسلسل “دقيقة صمت”، ها هو التعاون بينهما يتجدد في مسلسل بعنوان “الساحر” لرمضان 2020، مؤلف من ثلاثين حلقة، كتابة سالم الكسيري وستتولى الانتاج التنفيذي له شركة “إيبلا”.

وقد كشفت صفحة “آي سي ميديا” للمنتج إياد الخزوز، منذ قليل عبر حسابها على موقع انستغرام، عن صورة لـ صليبا” اثناء توقيع عقد المسلسل الذي سيجمعها مجدداً مع “فهد”.

اللافت ان ستيفاني صليبا كانت قد أعلنت انسحابها من مسلسل “من الآخر” الذي كان سيجمعها مع الممثل السوري معتصم النهار في رمضان 2020، بالإتفاق مع المنتج صادق الصبّاح الذي أكد إحترامه لقرارها، معلناً عن مشروع جديد سيجمعها بشركة “الصبّاح” سيكشف عن تفاصيله لاحقاً.

إلا ان “صليبا” فاجأت الجميع وأعلنت انضمامها الى مسلسل “الساحر”، فما مصير المشروع الذي تأجل مع “الصبّاح”؟

