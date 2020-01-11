7 نجوم وسيارة إسعاف على بوستر "رأس السنة"

قبل إطلاقه في دور العرض المصرية 5 فبراير المقبل، أطلقت شركتا فيلم كلينك وLagoonie Film Production البوستر الرسمي لفيلم رأس السنة للمؤلف محمد حفظي والمخرج صقر. يتصدر البوستر 7 نجوم في ملابس السهرة، وفي الخلفية سيارة إسعاف.

"رأس السنة" الذي تم عرضه عالميا للمرة الأولى في ختام النسخة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تدور أحداثه في ليلة واحدة بقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ الصخب يستمر والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد. رأس السنة من تأليف حفظي وإخراج صقر في تجربته الأولى، ويقوم ببطولته النجوم إياد نصار وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم.

ويعود رأس السنة بـمحمد حفظي إلى التأليف السينمائي، وهو بالإضافة إلى مسيرته الغنية في الإنتاج السينمائي وكونه رئيسًا لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يُعد حفظي واحدًا من أهم مؤلفي الجيل الحالي في السينما المصرية، فرغم قله أعماله في التأليف، فهذه الأفلام دائمًا ما تلقى رواجًا جماهيريًا كبيرًا حتى بعد مرور سنوات على إطلاقها في دور العرض، مثل أفلام السلم والثعبان وتيتو وملاكي إسكندرية و45 يوم وأسوار القمر. رأس السنة من إنتاج Lagoonie Film Production وفيلم كلينك وتوزيع نيوسنشري وتتولى مهام تسويق الفيلم شركة MAD Solutions.

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