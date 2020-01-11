محمد إسماعيل ينتهي من تصوير أولى حلقات برنامجه

القاهرة - لايف ستايل
انتهى محمد إسماعيل مصمم الأزياء الشهير، من تصوير أولى حلقات برنامجه "توك فاشون"، والمقرر انطلاقه خلال أسابيع عبر إحدى القنوات الفضائية المصرية. وحلت الفنانة الشابة منة عرفة، ضيفة على أولى حلقات البرنامج، والذي يعد الأول من نوعه في مجال الموضة والأزياء والذي سيستضيف فيه نخبة من مشاهير الفن والإعلام.
ودارت الحلقة حول أهم خطوط الموضة والأزياء التي تتابعها "عرفة" وأهم تقاليع الموضة التي لفتت نظرها مؤخرًا. "توك فاشون" يستضيف أيضًا خلال حلقاته المقبلة كل من الإعلامية ياسمين الخطيب والإعلامية مي حلمي، وغيرهن من نجمات الفن والإعلام.
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