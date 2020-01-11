أول صورة لـ غادة رجب مع زوجها في شهر العسل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك اول صورة للفنانة غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن فى شهر العسل وذلك بعد اقامة حفل زفافهما منذ ايام قليلة. كانت الفنانة غادة رجب نشرت صورة من حفل زفافها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " الذي أقيم الثلاثاء الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وظهرت غادة رجب، في الصورة برفقة زوجها الشاعر عبدالله حسن، والداعية الإسلامي الحبيب علي الجفري، من حفل الزفاف، وعلقت قائلة: "الحمد لله".

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الوسط الفني، من بينهم: "دلال عبد العزيز، بوسي شلبي، ميرفت أمين، رجاء الجداوي، إلهام شاهين"، وآخرون. وكانت الفنانة غادة رجب، كشفت سبب غيابها عن الساحة الفنية وعدم طرحها ألبومات غنائية خلال السنوات الماضية.

وأوضحت غادة خلال تصريحاتها ببرنامج "عرب وود"، والمذاع عبر فضائية "روتانا": "الظروف الإنتاجية الآن أصبحت أصعب من الأول، كما أن الوضع مختلف الآن من حيث الجمهور ومواقع التواصل الاجتماعي".

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