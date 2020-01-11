شكرا لقرائتكم خبر عن بطل غريب فى بيتى ومحاكمة على بابا.. شاهد أحدث صور للفنان مؤمن حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال يحتفظ بنفس الوجه والملامح المميزة التى يألفها الجمهور ويعرفها منذ بدأ مشواره الفنى عام 1979، وقتها كان طفلا لا يتجاوز عمره 6 سنوات ولكنه كان أحد أشهر أطفال الفن الذين يشاركون فى معظم الأعمال الفنية التى تتطلب وجود طفل موهوب، فشارك فى عشرات المسلسلات والبرامج والأفلام، وكان شريكا فى البطولة أمام العملاقين نور الشريف والسندريلا فى فيلم"غريب فى بيتى" قبل أن يتجاوز عمره 8 سنوات، كما وقف أمام كبار النجوم وعمالقة الفن فى العديد من الأعمال، و فى مرحلة الشباب قدم عدداً من الأدوار أشهرها: شمس فى مسلسل "عائلة ونيس، وخضير فى مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" ، والمأمون فى مسلسل " هارون الرشيد" ولكنه غاب منذ سنوات.

إنه الفنان مؤمن حسن أحد الوجوه التى يعرفها الملايين منذ سنوات عمره الأولى وأصبح الأن رجلاً تجاوز عمره 45 عاماً وأبا لأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 8 ، 17 عاماً.

وفى حوار ينشر غدا باليوم السابع كشف الفنان مؤمن حسن سر غيابه قائلا: " كنت مسافر من سنة 2005 خارج مصر ، حيث قضيت 14 عاما فى سلطنة عمان، عملت خلالها فى التسويق، ولكنى عدت مؤخرا وأسعى لاستئناف العمل الفنى"

شارك مؤمن حسن فى طفولته فى العديد من الأفلام مع عمالقة الفن ومنها " عنتر شايل سيفه ، و5 باب مع الزعيم عادل إمام ، وحكمت المحكمة مع وحش الشاشة فريد شوقى، ويسرا، وفقراء لا يدخلون الجنة، وتزوير فى أوراق رسمية، وخليل بعد التعديل مع محمود عبدالعزيز ، ومحاكمة على بابا مع يحى الفخرانى، وغيرها" ، كما شارك فى العديد من الأعمال الدرامية والدينية ومسلسلات وبرامج الأطفال، ومنها :" مسلسل لا إله إلا الله، الطاحونة ، الإمام مالك، دموع فى عيون وقحة، عمرو بن العاص، أجمل الزهور، حادى بادى، ليالى الحلمية، سر الأرض ، وغيرها".

وخلال فترة الصبا والشباب شارك فى العديد من الأعمال ومنها مسلسل لن أعيش فى جلباب أبى الذى حقق نجاحا كبيرا، ومسلسل عائلة ونيس، ومسلسل قطة فى سوق السمك، ودين ودنيا، وفيلم يادنيا ياغرامى.









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