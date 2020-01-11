شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القبض على جواكين فينيكس بعد مشاركته فى مظاهرات قضايا المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت الشرطة الأمريكية الممثل العالمي جواكين فينيكس، صاحب شخصية الجوكر فى فيلمه الأخير، أثناء مشاركته فى مظاهرات بشوارع واشنطن الأمريكية لزيادة التوعية بضرورة الاهتمام بقضايا المناخ.

وأبرزت العديد من المحطات الأجنبية ووسائل الإعلام، مقاطع فيديو للنجم العالمى المرشح لحصد جائزة الأوسكار، وهو يتصدر الصفوف الأمامية للمظاهرات السلمية التى قادها بعض المؤسسات المهتمة بشئون المناخ والبيئة.

ووفقاً لصحيفة الـ cnn، فأن الشرطة الأمريكية اعتقلت 147 شخصاً من المظاهرات المحتجة على أزمة المناخ، وكان من ضمن المعتقلين الممثل العالمي مارتن شين الحاصل على جائزة الجولدن جلوب.

Advertisements



جواكين فينيكس

وأبرزت الصحيفة في تقريرها أن المظاهرات التي اقيمت مؤخراً في العاصمة الأمريكية، ركزت على البنوك والمستثمرين الرئيسين الذين يمولون التوسع في الوقود، وحدد المحتجين المراكز الرئيسية لتلك المؤسسات لإقامة الاحتجاجات أمامها.

ويخوض فينيكس مواجهة شرسة فى ترشيحات الأوسكار، أمام كلًا من الممثل العالمى آدم ريفز من Marriage Story، والممثل العالمى كريستيان بل من فيلم Ford v Ferrari's، والممثل العالمى جوناثان برايس، كما تشارك فى سباق الأوسكار القادم مقطوعة Call Me Joker، من فيلم الجوكر التى قامت بإدائها عازفة الـ تشيلو الايسلندية "هيلدر جونادوتير".

وعلى سياق آخر حطم فيلم الجوكر الأرقام القياسية فى شباك التذاكر وتربع على عرش أكثر الافلام تحقيقًا للإيرادات بتصنيف للكبار فقط برصيد مليار و63 مليون دولار، بعد أن تخطى فيلم Deadpool الذى تربع على المركز الأول لفترة طويلة برصيد 783 مليون دولار، وبتكلفة بلغت 55 مليون دولار.