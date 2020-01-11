شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. مجد القاسم يسجل أغنيته الجديدة "يا عسل".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب مجد القاسم يوم الأربعاء الماضى، من تسجيل أغنية من ألبوم الجديد بعنوان "يا عسل" وهى من كلمات محمود عمر، وألحان ورؤية فنية الشاعر صلاح عطية، وتوزيع الموسيقى نادر السيد، وهندسة صوتية محمد جودة، وتم التسجيل بأحد أستوديوهات منطقة الجيزة.



مجد القاسم والشاعر صلاح عطية

ومن كلمات الأغنية "العسل هو اللى زيك. مش أنت اللى زى العسل. والقمر ضيه أصله ضيك. يشوفك يقول ده القمر وصل"، ومن المقرر أن يتم تصويرها فى الأيام المقبلة، على طريق الفيديو الكليب لطرح على يوتيوب والقنوات الفضائية.



مجد القاسم و الشاعر صلاح عطية و نادر السيد و محمود عمر



يتعاون مجد فى هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقي وباسم منير وحماده عصمت وريمون ويراهن مجد على نجاح الألبوم، خاصة أنه يقدم فيه نوعية مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة، ويتضمن إلى 10 أغنيات، كما أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

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مجد القاسم والموزع نادر السيد

وأحيا مجد مؤخرا حفلا غنائيا ضمن حفلات رأس السنة، فى أحد النوادى الكبرى بالدقى، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.



مجد القاسم والشاعر محمود عمر



يذكر أن آخر أعمال مجد القاسم كليب الأغنية الوطنية "مصر العظيمة"، من كلمات الشاعر السعودي عبد الله العصيمي، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيري، ومن كلمات الأغنية التي تقول: مصر الحياة.. مصر التاريخ.. مصر العظيمة.. فيها الرجال.. زي الجبال.. قوة وعزيمة. يا أيها السادة الكرام. مصر المحبة والسلام.. وع الدوام الى الأمام.. ولا أي حاجه تهزها.. كبيره اسما والمقام.. العالية فوق وصف وكلام.. افعال وقد القول تمام.. الله بعزه يعزها.. يا ام الهرم والنيل.. يا ام الكرم بدليل.. مالكيش ياغالية بديل.. انتي ام الدنيا مصر.. فيكي الغريب سلطان.