شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفى بصور حفله فى دبى ويهنئ سعد لمجرد بنجاح الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى إمارة دبى، مساء الجمعة، واحتفاءً بنجاح الحفل، نشر الأسطورة صور من الحفل، اليوم السبت، عبر حسابه على إنستجرام، والتى كان بينها صورة تجمعه مع النجم المغربى سعد لمجرد، والذى وجه له التهنئة بمناسبة نجاح الحفل الكبير الذى استضافته المدينة الإماراتية.

النجم محمد رمضان، نشر مجموعة صور من الحفل، وقال فى تعليقه عليها: "الحمد لله كانت أجمل حفلة مع أخويا وصديق عمرى سعد لمجرد.. أقوى حفلة فى دبى.. ثقة فى الله نجاح"، وجاء هذا بعدما أشعل النجمان محمد رمضان وسعد لمجرد، المسرح بمركز التجارة العالمى بدبى فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، حيث قاما بغناء عدد من أغانيهم، وسط آلاف من الجمهور، من أبرزها أغنية "إنساى"، تم تصويره بطريقة الفيديو كليب وحقق نجاحا جماهيرا كبيرا، حيث تخطت نسب مشاهدته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب عشرات الملايين.



تدوينه محمد رمضان عن حفله فى دبى

وكانت قد نشرت صحيفة الرؤية الإماراتية، عدد من الأغانى للنجمان، حيث بدأ النجم محمد رمضان الحفل بأغنية نمبر وان وهتولع، كما شهدت أيضا وجود إحدى سيارات النجم محمد رمضان على خشبة المسرح، وتوشح النجم سعد لمجرد بعلم الإمارات.

كان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أحدث أغنياته التى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "رايحين نسهر"، وأخرجها محمد سامى، والذى يتعاون معه هذا العام فى مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يتولى محمد سامى تأليفه وإخراجه، من إنتاج شركة سينرجى، ليشهد هذا العمل ثالث تعاون بينهما فيما يتعلق بالسينما والدراما بعدما قدما الاثنان معا مسلسل "الأسطورة"وفيلم "شد أجزاء".

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استعراض محمد رمضان فى بداية حفله بدبى



الجمهور يتفاعل مع محمد رمضان فى دبى

وبمجرد انتهاء حفل دبى يعود الفنان محمد رمضان إلى القاهرة، لاستئناف تصوير مسلسله الرمضانى "البرنس"، ويشارك فى بطولته كل من نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.



حفل النجم محمد رمضان فى دبى



حفل غنائى لمحمد رمضان فى دبى



محمد رمضان فى حفله الغنائى بدبى



محمد رمضان وسعد لمجرد