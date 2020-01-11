فيديو وصور.. لحظة وصول تامر حسنى جدة واستقبال جمهوره قبل حفله

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ومن المقرر أن يجرى تامر حسنى بروفة نهائية خلال دقائق بصحبة فرقته الموسيقية، وذلك قبل انطلاق الحفل المقرر له الساعة العاشرة مساء، كما يشهد الحفل أضخم فقرة فاير وركس بقيادة أحمد عصام.
وكان تامر حسنى قد أحيا حفلا غنائياً ضخما فى دولة الكويت يوم الخميس الماضى، استمر لمدة ساعتين بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وسط حضور ما يقرب من 40 ألف شخص، وقدم العديد من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، كما قدم أغانى "كفاياك أعذار"، وكل مرة، ناسينى ليه، وغيرها من الأغانى، كما تم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل هناك، والذين ظلوا يرددون معه أغانيه طوال الحفل، ويهتفون باسمه.
يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 27 مليون جنيه داخل مصر فقط، بالإضافة إلى تحقيقه إيرادات بلغت 120 مليون جنيه على مستوى الوطن العربى، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.
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