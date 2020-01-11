شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تنتهى من تصوير نصف مشاهد فيلم "مش أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة حلا شيحة من تصوير ما يقرب من نصف مشاهدها فى فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، الذى يعيدها إلى السينما بعد غياب نحو 13 عاما، حيث كان آخر أعمالها فيلم "كامل الأوصاف" الذى جمعها بالراحل عامر منيب، وتجسد ضمن أحداث العمل شخصية فتاة دمها خفيف، لكن ليست كوميدية، وتحمل صفات مميزة تكشفها أحداث العمل، كما أكدت لنا سابقا فى تصريحات خاصة.

ووصفت حلا شيحة تامر حسنى بأنه نجم كبير حققت أعماله السينمائية السابقة جميعها نجاحا كبيرا وإيرادات عالية مشيرة أنها تتوقع للفيلم بقولها "هيكسر الدنيا".

فيلم "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويراهن تامر حسنى على المخرجة سارة وفيق، لما لديها من رؤية فنية عالية الجودة حسبما صرح لنا سابقا، ويشارك فى بطولة الفيلم ماجد الكدوانى، سوسن بدر، شيرين، ومجموعة من ضيوف الشرف.

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يشار إلى أن حلا شيحة قدمت آخر أعمالها التليفزيونية مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبير من النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

ودارت أحداث المسلسل حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.

يشار إلى أن تامر حسنى يعرض له حاليا فيلم "الفلوس"، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، ومجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم أحمد السقا ومى عز الدين، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.