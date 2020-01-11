فيديو| أشرف زكي عن لبلبة: "نموذج لم يتنازل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي رسالة للفنانة لبلبة بعد تكريمها في ختام مهرجان المهن التمثيلية في دورته الرابعة، الإثنين الماضي.

وقال أشرف زكي، خلال لقائه في برنامج: "على المستوى الشخصي أنا من عشاقك، وبقولها باسم كل فنان مصري كل سنة وأنتي طيبة، شكرًا على إنك نموذج محترم، نموذج لم يتنازل، أحب مهنته وأمن بها وأخلص فيها".

وحضر حفل التكريم الفنان أشرف زكي، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، والمخرج مرقص عادل، وأيمن عزب، ومنة بدر تيسير، والمخرج سامح بسيوني.

يذكر أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كرّم الفنان حسن حسني، في حفل الافتتاح، وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين منهم محمد سعد، ومحمد هنيدي، وصلاح عبدالله.