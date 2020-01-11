خالد النبوي يشاهد "يوم وليلة" مع لاعبي الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور تجمعه بلاعبي الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، خلال مشاهدة فيلمه الجديد "يوم وليلة" بسينما سيتي ستارز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق النبوي على الصور: "حالا من سيتي ستارز مع الملائكة أصحاب القدرات الخاصة لمشاهدة يوم وليلة، منصور الدهبي حبيب زملاته".
الفيلم يشارك في بطولته الطفلة ميرنا، من أبطال متلازمة داون، والتي تلعب دور ابنة "منصور الدهبي"، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد النبوي.
"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، وظهور خاص للطفلة ميرنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور و"لاين برديوسر" فدوى رفيق.
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