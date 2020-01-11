أول تعليق من محمد رمضان بعد حفله الأول مع سعد لمجرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورا من حفله الغنائي الذي جمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد، أمس، في مركز دبي التجاري تحت عنوان "ليالي المهرجان" .

وعلق الفان محمد رمضان على الصور: "الحمد لله كانت أجمل حفلة مع أخويا وصديق عمري سعد لمجرد".

وبدأ رمضان الحفل بأغنيته الشهيرة "مافيا"، التي حققت نجاحًا كبيرا منذ طرحها، ورقص رمضان على الأغنية برقصته التي اشتهر بها في كليب الأغنية، وتفاعل معه الجمهور منذ اللحظة الأولى.

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كما قدم رمضان ولمجرد خلال الحفل أغنيتهما "إنساي"، في أول لقاء يجمعهما على المسرح منذ انطلاق الأغنية.

وقد استقبل محمد رمضان صديقه سعد لمجرد بالأحضان فور صعوده على المسرح.

يذكر أن الحفل، هو الأول الذي يجمع رمضان ولمجرد، منذ أن تعاونا في كليب "إنساي".