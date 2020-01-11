صورة| رانيا يوسف منفردة على بوستر جديد لـ"دماغ شيطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة رانيا يوسف "بوستر" جديدا لفيلمها الجديد "دماغ شيطان"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت عليه بشكل منفرد. وعلقت رانيا على البوستر: "مش دايما السكينة أداه الجريمة، دماغ سحر سبب الكارثة، 22 يناير 2020 بجميع دور العرض بمصر والخليج". Advertisements وحرصت الفنانة منة فضالي أن تهنئ رانيا يوسف: "مبروك يا قلبي"، كما علقت الفنانة نشوى مصطفى: "ألف ألف مبروك يا حبيبتي". وكانت بوسترات منفردة لأبطال العمل قد طُرحت قبل أيام، وهم مغمضي العينين. يشارك بالعمل باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب ووليد فواز وعمرو عابد ونادية خيري، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج "فيلم أوف إيجيب" أيمن عبدالباسط.

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