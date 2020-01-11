محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على نعي السلطان قابوس، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد صراع مع المرض.
ونشرت أصالة صورة للراحل قابوس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رحم الله السلطان قابوس بنّ سعيد، والله يحفظ شعب عُمان الغالي ويُلهمهم الصّبر على فراقه".
كانت وكالة الأنباء العمانية قد أعلنت الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.
كانت الوكالة قد أعلنت عبر حسابها بموقع "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس
كانت هذه تفاصيل خبر بهذة الكلمات.. أصالة تنعى السلطان قابوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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