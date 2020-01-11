بهذة الكلمات.. أصالة تنعى السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة السورية أصالة نصري على نعي السلطان قابوس، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات بعد صراع مع المرض.

ونشرت أصالة صورة للراحل قابوس، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رحم الله السلطان قابوس بنّ سعيد، والله يحفظ شعب عُمان الغالي ويُلهمهم الصّبر على فراقه".

كانت وكالة الأنباء العمانية قد أعلنت الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوما بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

كانت الوكالة قد أعلنت عبر حسابها بموقع "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وفاة السلطان قابوس