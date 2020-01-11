أمير رمسيس يبدأ تصوير "حظر تجول" بعد 10 أيام.. وهكذا يرى علاقة السينما بالأدب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أثنى المخرج أمير رمسيس، على الدور الذي تلعبه جائزة ساويرس الثقافية، في تقديم أجيال جديدة من الكتاب المبدعين، في السينما والمسرح والأدب.

وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية، الذي أقيم أمس الجمعة في دار الأوبرا المصرية "أعتقد أن الجائزة خلال الـ15 سنة اللي فاتت لعبت دورا مهما في مساندة الكتاب الجدد، وخلقت نافذة أو جسر بين الأجيال الجديدة وبين الوسط الثقافي المصري".

وعن حاجة السينما المصرية لتقديم أفلام مأخوذة عن نصوص أدبية، قال "الأفكار العامة التي تتحدث عن أهمية العودة للأدب أو ابتعاد السينما عن الأدب لا أراها. أغلب الأعمال الأدبية صعب جدا تتحول لأفلام، وأحيانا قد نجد التوافق بين الاثنين، لكن أنا لا أؤمن بفكرة أن لو عملنا أفلام عن أعمال أدبية ستكون أفضل بالضرورة، أعتقد تاريخيا أغلب الأعمال الأدبية العظيمة صنعت أفلاما متوسطة، وأغلب الأعمال المتوسطة صنعت أفلاما عظيمة، معادلة ليست سهلة".

Advertisements

وكشف أمير عن أخر ما وصلت إليه أزمة السينمائيين مع رفع رسوم الرقابة على المصنفات الفنية، وأوضح "الأزمة انتهت تماما في وقت سريع جدا، وعلينا أن نشيد بسرعة تدخل الدكتورة إيناس عبدالدايم، لإصلاح الوضع وحل الموضوع في مدى زمني 3 أيام فقط، إذ تم الاستجابة للمطالب وهذا يدل على وعي من الدكتورة ايناس ومن الدكتور خالد عبدالجليل ووجود رغبة حقيقية من جانبهما في مساعدة حركة السينما".

على جانب آخر، أكد أمير أن ملامح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي لم تتضح بعد، مضيفًا "لسه بدري اننا نتكلم عنها، بتتبدي الدورة تاخد شكلها في النصف الثاني من شهر فبراير، فيه أعمال بتتم مش بنقف طول السنة، لكن يمكن بعد انتهاء مهرجان برلين بتبدأ تتشكل ملامح الدورة الرابعة اكتر".

وعن أخر أخبار فيلمه "حظر تجول"، قال "أخيرا كل التعقيدات في بداية الفيلم تم حلها خلال الفترة الماضية، وبعد 10 أيام تقريبا سنبدأ تصويره".