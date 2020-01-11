إليسا تعلق على خسارة لبنان حق التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علّقت الفنانة إليسا، على خسارة لبنان حقه في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: "كان بعد في الأمم المتحدة ما تبهدلنا قدّامن! نحن بلد شارك بتأسيس الأمم المتحدة، وبوضع شرعيتها، ما نوصل لمرحلة مش دافعين سنتين اشتراكات وما فينا نصوّت.. كل ما نفكر إنه بهدلتونا عالآخر، بترجعوا بتصدمونا! يا عيب الشوم على الحكومة".

وكان عشر دول بينها لبنان وفنزويلا وجمهورية إفريقيا الوسطى، فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب مراكمتها الكثير من المتأخرات في دفع مساهماتها الضرورية لموازنة الأمم المتحدة، وفق ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية الجمعة.