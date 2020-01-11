محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: علق الفنان أحمد صلاح حسني، على مباراة النادي الأهلي وفريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، المُقامة ضمن مباريات الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وكتب صلاح، عبر حسابه على"تويتر"، قائلاً: "مبروك للزمالك بالأمس، وبالتوفيق لحبيبي النسر الأحمر بعد قليل مباراة سهلة وصعبة". وتابع "كله حسب تركيز وإصرار اللاعبين.. دائمًا أخاف من مثل هذه المباريات الخادعة.. على الورق حاجة وفي الملعب حاجة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني عن لقاء الأهلي وبلاتينيوم: "أخاف من مثل هذه المباريات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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