تراند اليوم : علاقة حب وزواج تدفع فنانة شهيرة لكشف الحقيقة

انتشرت أخبار عديدة عن وجود علاقة حب بين الفنانة المصرية دنيا عبدالعزيز والممثل الراحل المصري فاروق الفيشاوي، الامر الذي كانا الاثنين ينفيانه طيلة الوقت.



وصرحت دنيا في لقاء تلفزيوني حديث إنها كانت صديقة فاروق، وقد مرت بظروف نفسية صعبة، وقف فيها إلى جانبها ليدعمها ويساندها لكن اخبار زواجهما ليست حقيقية.

Advertisements

وأضافت : "رددت على الشائعات السخيفة التي ظهرت وقتها، لأن الزواج شيء لا بد أن يعرفه الناس، فضلاً عن أنني رومانسية والزواج يعني الاشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح".

وكشفت انها فقدت الأمان والجدعة بعد وفاته فهو علمها كثيرا وساعدها في مسيرتها.