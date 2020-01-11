تراند اليوم : والدة قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة: ليس ابني هذا مقطع تمثيلي

ومازالت المفاجآت تتوالي في قضية فيلا الفنانة السورية نانسي عجرم، حيث قالت والدة محمد موسى، الذي قتل على يد زوج نانسي فادي الهاشم، إن "الدم السوري أصبح رخيصا"، مؤكدة أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول ليس ابنها.

وشككت والدة القتيل حسب روسيا اليوم، في رواية أسرة الفنانة اللبنانية بأن ابنها دخل إلى الفيلا بنية السرقة، وأكدت: "ليس ابني الذي ظهر في التسجيل، إنه مقطع تمثيلي ألفوه وأخرجوه وأنتجوه".

وقالت: "هل هناك سارق يدخل للسرقة بيده مسدس بلاستيكي وبكل هدوء أعصاب، من باب عادي لا يستطيعون فتحه باليد؟".

وتابعت: "من يطلق النار يطلق رصاصة أو اثنتين، لكن شوفوا الطب الشرعي ماذا قال، هناك أكثر من طلقة في ظهر ابني يعني متفننين كأنه واحد لا يعرف يمسك سلاح".

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وأضافت والدة القتيل: "يعني لهذه الدرجة أصبح الدم السوري رخيصا، أنا أيضا أم مثل ما نانسي أم، وبعدين قالوا إن ابني كان في غرفة البنات، والقاتل أصيب بانهيار عصبي لكن بناته لم يتأثرن بإطلاق النار".

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بحادث "سرقة فيلا نانسي عجرم" أن القتيل سوري الجنسية، اسمه محمد حسن الموسى، وعمره 33 عاما، وقد أصيب بـ 17 طلقة في أماكن متفرقة من جسده.