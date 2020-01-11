نقابة المهن التمثيلية تكشف حقيقة وفاة نادية لطفي

نفت نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة النجمة نادية لطفي، وهذة ليست المرة التي تطيل لها الشائعة، وكشف أعضاء النقابة عن أن حالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي مستقرة، وبخير.

ويرجع سبب انتشار الشائعة، هي بعض الصفحات الغير رسمية بمواقع السوشيال ميديا، والتي يجب توخي الحذر وعدم تداولها، أو الاعتماد عليها كمصادر رسمية.

وكان من بين تلك الصفحات، صفحة تدعى صوت لبنان العربي القسم الفضائي، والتي نشرت خبر وفاة نادية لطفي من

يوم الخميس الماضي.

وأيضًا صفحة غير رسمية، لإحدى نشطاء الفيس بوك، وتدعى سيد العربي، والتي نشرت الخبر منذ يوم الثلاثاء الماضي.

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ورغم أن هذة الصفحات غير رسمية، إلا أن هناك بعض من يقع في هذا الخطأ، وسرعان ما يتم الاتصال بنقابة المهن التمثيلية، لكي تنفي الخبر، ورغم تأكيد النقابة، إلا أن يتم تداول حول سبب الشائعة، والتي دائمًا،

تأتي في الأذهان أن هذا الفنان أو الفنانة في حالة صحية غير جيدة.

وتكرر هذا السيناريو مرارًا وتكرارًا، ويكون دائمًا السبب صفحات غير رسمية، ولا أحد يعرف إذ كانت ممولة، لإثارة الجدل، أم أنهم بعض الأشخاص، غير الطبعيين، أم أنهم بعض الأشخاص الذين مهوسيين بالشهرة، وجمع اللايكات، والكومنتس، والمشاركة.

ومن ناحيتها نوهت نقابة المهن التمثيلية، أنه يجب أن يحرص الجمهور دائمًا بتداول الأخبار من مصادرها الرسمية، حتي لاتداول مثل تلك الأخبار والتي تسبب في إثارة الجدل، وفهذا ما يشجع مثل هؤلاء المرضى النفسيين من ترويج الإشاعات، وكسب الرزق.