هند صبري تنعى العمانيين بعد وفاة السلطان قابوس

نعت النجمة هند صبري السلطان قابوس بن سعيد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت هند صورة للسلطان قابوس، وعلقت عليها قائلة: خالص العزاء للشعب العماني في وفاة السلطان قابوس .. البقاء لله.

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وكان السلطان قابوس توفى أمس الجمعة، بعد

معاناة مع مرض السرطان.

يشار إلى أن النجمة هند صبري تشارك في بطولة فيلم كيرة والجن 1919، والمقرر عرضه في عيد الفطر 2020 المقبل، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد،

وبطولة كل من أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب.

وتدور أحداث الفيلم حول الحقبة الزمية لمصر، وقت الاحتلال الإنجليزي، كما يوصف حالة المصريين التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.