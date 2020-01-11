شاهد.. محمود العسيلي يداعب زوجته على طريقته الخاصة

داعب الفنان محمود العسيلي زوجته مصممة الأزياء أمنية عبد المنعم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشر العسيلي صورة تجمعه بها، وعلق عليها قائلًا: أستاذ محمود العسيلي وحرمه. Advertisements يذكر أن الفنان محمود العسيلي طرح مؤخرًا كليب بعنوان أنتي وأنا، وهو من إخراج إبراهيم حدرج، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله، كما تخطى الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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