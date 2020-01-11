ميرنا وليد - بيروت - بعد سؤالها عن هوية زوجها لمعرفة شكله ومن يكون، عبرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسينعن إنزعاجها من إحدى متابعاتها، خلال بث مباشر لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.
وقالت روان: "كل الأسئلة من هو زوجك. وزوجي بنفسه يقول إنه لا يستحق كل هذا الاهتمام. لا أفهم ماذا يمكن ان تستفيدي إذا عرفتي هوية زوجي، من هو ومن أي بلد وما هو دخله، من هو والده ومن هي والدته وأخواته. وإذا عرفتي هل ستتمكنين من النوم ليلاً وهل يمكن ان يضيف قيمة مادية واجتماعية وتعليمية الى حياتك. أجيبيني ماذا يمكن أن تستفيدي من الإجابة على هذا السؤال لكي أجيب عليه".
وأضافت: "احترموا خصوصية الناس، هناك من لا يريد أن يشارك أحداً في جزء معين من حياته".
وتابعت: "حتى لو طلب زوجي انه يطلع على الانستغرام ما اقبل لاني اغار وما بقبل تنتشر صوره يا بنات".
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة تستفز روان بن حسين بسؤالها عن زوجها.. وهكذا ردّت - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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