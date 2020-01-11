مريم حسين تكشف عن مرضها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة العراقية ​مريم حسين​ عن مرضها، من خلال مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت حسين في مقطع الفيديو وهي تتحدث وتتنفس بصعوبة، مؤكدة أنها تعاني من ضيق في التنفس، ولم تتمكن من التصوير في الجدول الزمني المحدد لعملها الجديد.

كما قالت إنها تجد صعوبة في التنفس لأنها تعاني من الحساسية، وتستخدم البخاخ كعلاج، ولكن وجودها في مكان بالقرب من البحر أثّر على صحتها بشكل كبي.

وأشارت حسين الى أنها ستنتقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن الأطباء في ذلك المكان لا يوصفون الأدوية، بل يطلبون منها الراحة وشرب الماء فقط.

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