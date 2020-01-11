ميرنا وليد - بيروت - قبل وفاته انتشرت اخبار عديدة عن وجود علاقة حب بين الممثلة المصرية دنيا عبدالعزيز والممثل الراحل ​فاروق الفيشاوي​، الامر الذي كانا الاثنين ينفيانه طيلة الوقت.

وفي لقاء تلفزيوني حديث صرحت دنيا إنها كانت صديقة فاروق، وقد مرت بظروف نفسية صعبة، وقف فيها إلى جانبها ليدعمها ويساندها لكن اخبار زواجهما ليست حقيقية : "رددت على الشائعات السخيفة التي ظهرت وقتها، لأن الزواج شيء لا بد أن يعرفه الناس، فضلاً عن أنني رومانسية والزواج يعني الاشهار فكان ذلك يقتدي التوضيح". وكشفت انها فقدت الأمان والجدعة بعد وفاته فهو علمها كثيرا وساعدها في مسيرتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاته.. دنيا عبد العزيز تكشف حقيقة زواجها من فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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