خاص الفن- سرّ تواجد نيللي كريم في بيروت

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الممثلة المصرية ​نيللي كريم​ في العاصمة اللبنانية بيروت، منذ بداية الأسبوع الماضي، دون الكشف عن سبب وجودها هناك خاصة وأنها مرتبطة بتصوير مسلسلها الجديد "النصابين" في القاهرة الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل.

وعلم موقع "الفن" أن نيللي كريم تصور حاليا حلقة في مسلسل مصري جديد مع المخرج تامر محسن، حيث تؤدي نيللي فيه دور البطولة في حلقة واحدة، إذ يعتمد على وجود بطل أو بطلة واحدة في كل حلقة وسيعرض المسلسل على الإنترنت.

وفور عودة نيللي إلى القاهرة ستبدأ تصوير مسلسلها "النصابين" من تأليف عمرو الدالي وإخراج كاملة أبو ذكرى ويشارك في بطولته آسر ياسين وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي شعبي.

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