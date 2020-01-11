خاص الفن-محمد إسكندر:الأزمة الإقتصادية أصعب من الحرب.. وآمل أن تنتطوي صفحة الفساد

ميرنا وليد - بيروت - مع بداية عام 2020 تمنى الفنان اللبناني محمد إسكندر أن تُمحى صفحة عام 2019 من تاريخ لبنان وتكون السنة الجديدة مليئة بالازدهار والأمان.

كما تمنى أن لا نعيش في عام 2020 أزمات اقتصادية تهدد الشعب اللبناني، حيث أنه يعتبر هذه الأزمات أصعب من الحرب على الناس والأطفال والفقراء.

وأيضاً أمل محمد أن لا يعيش أحد الجوع أو المرض أو البرد، ويتمكن لبنان من النهوض كما عودنا، وتنطوي هذه الصفحة السوداء من الفساد التي قتلتنا وقتلت طموحات الاجيال الجديدة والقادمة.

وتمنى أيضاً محمد أن يستقر سعر صرف الدولار، ونعيش بحبوحة ، حيث أن الفقر صعب وقد يودي بالإنسان إلى الأذية والجريمة والطمع.

وختم:"على أمل أن لا يزور الحرمان أحداً في لبنان، ويبقى اللبناني كعادته الإنسان الكريم وليس الذي يطلب من أحد شيء، وأتمنى للجميع الصحة والعافية".

يذكر أن محمد إسكندر كان قد طرح أغنية وكليب "من أين لك هذا" في عام 2019 والتي تناول فيها وجع الناس بسبب المعاناة مع الوضع الاقتصادي والمصارف وذلك قبل الثورة، وأثار الكليب ضجة كبيرة، بعدما رفع مصرف الإسكان رفع دعوى قضائية "قدح وذم" ضده وابنه والشاعر والملحن فارس اسكندر، والمخرج سام كيال والموزع الموسيقي عمر صباغ و ذلك لأن عبارة "مصرف الإسكان" تظهر مكتوبة في فيديو كليب الأغنية التي يتمحور موضوعها حول ظاهرة "الواسطة"، بحيث يتمكن ثنائي من الحصول على قرض للاسكان بعد لجوئه الى الواسطة فيما ثنائي آخر ينتظر دوره من دون جدوى، ما دفع بمصرف الإسكان الى اعتبار أن هذا المقطع يتعرض لسمعته وكرامة القيمين عليه والعاملين فيه ويشكل تعديا واضحا على حقوقه، وبالتالي رفع دعوى قدح وذم واتهام بتلقي الرشى.

وحسم الأمر بأن أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في بيروت هالة نجا قرارا نافذا على أصله بحق الفنان محمد إسكندر وابنه الشاعر والملحن فارس إسكندر قضى بحذف عبارة "مصرف الإسكان" الواردة في أغنية للثنائي الأب والإبن تحمل عنوان "من أين لك هذا؟