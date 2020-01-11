تراند اليوم : بسبب برودة الجو .. عمرو وهبه بيتريق علي لبس البنات في الشتا -شاهد

وقال من خلاله: “أنا حابب أوجه رسالة لكل البنات اللي ماشيين في ‏الشارع اليومين دول، بيبقوا لابسين جواكت غالية جدا، وعليها كوفيات وأيس كابات، وقافلين الجواكيت للآخر، أنا عارف إن أنتم ‏بتحاولوا يبقى شكلكوا شيك وكيوت وكده بس إحنا كلنا كشباب عارفين إن أنتو لابسين كده عشان تداروا البيجامة اللي لابسينها تحت”.

عمرو وهبة شارك في بطولة مسلسل “بدل الحدوتة 3″، الذي عرض خلال شهر ‏رمضان ‏الماضي، ‏وهو ‏من ‏بطولة ‏دنيا سمير غانم، شيماء سيف، إسلام إبراهيم، دلال عبد العزيز، سمير غانم، ‏سارة ‏عبد الرحمن، محمد سلام، محمد ‏قاسم، ‏محمد ‏أوتاكا، ومن ‏تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج ‏سينرجي ‏وروزناما.‏ ‏